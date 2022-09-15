ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В РНБО показали послу США, як контролюють надану партнерами зброю

Новость на русском →
Україна, Четвер 15 вересня 2022 16:02
В РНБО показали послу США, як контролюють надану партнерами зброю Фото: В РНБО показали послу США, як контролюють надану партнерами зброю (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні презентували модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку РНБО України.

Секретар РНБО Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк.

Данілов наголосив, що завдяки системі "СОТА" усе озброєння, яке надається партнерами, знаходиться під ретельним контролем держави "від моменту перетину кордону до розподілу на місцях".

"У системі "СОТА" є ряд інших модулів, які дозволяють керівництву держави "розуміти сьогодення і будувати прогнози на майбутнє" на основі верифікованих даних", - йдеться у повідомленні.

Брінк привітала ініціативу з розробки подібної системи контролю постачання західної військової допомоги. Також під час зустрічі був обговорений подальший розвиток українсько-американського співробітництва та посилення підтримки від США.

Нагадаємо, що Україна використовує три системи контролю за озброєнням, яке надали міжнародні партнери.

Також, в Раді створили ТСК для контролю за постачанням зброї в Україну. Комісія була створена з пропозиції голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше, в офісі президента заявляли, що заяви про нібито контрабанду західного озброєння з України ніяк не вплинули на обсяги допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв
Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв
DAILY
Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України