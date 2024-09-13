Освобожденные из плена "азовцы" только в пути узнали, что едут домой: эмоциональное видео

Освобожденные 13 сентября из российского плена военнослужащие полка "Азов" рассказали, что практически до последнего не знали, куда именно их "этапируют".

Как "азовцы" возвращались домой из вражеского плена

По словам офицера полка "Азов" Анатолия Михеева (с позывным "Арн"), они с побратимами до последнего не были уверены, куда именно едут.

"На самом деле мы поняли, что едем домой, около нескольких часов назад. Потому что нас этапировали. Мы даже не знали, куда мы едем. На протяжении всего времени проводники нам всем говорили: "Вас просто этапируют". Мы спрашивали - на обмен, или нет. Но мы не знали, куда", - поделился защитник Украины.

Он добавил, что понимание того, что они едут домой, пришло только в пути.

"Где-то около трех часов назад мы заходим в автобус и уже понимаем, что едем домой, на свою землю. И вот тогда все стало понятно. Когда мы заехали на территорию Беларуси, мы уже поняли, что это 100% будем в Украине", - подытожил "Арн".

Ряд щемящих фото и видео с участием украинцев, вернувшихся наконец домой, опубликовал также Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.