RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Хлопців вивеземо: Кулеба роз'яснив ситуацію з 12 українцями на військовій базі Афганістану

Автор: Анастасія Рокитна

На військовій базі в Афганістані перебуває 12 колишніх українських військовослужбовців. Україна готує їхню евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Кулеба зазначив, що переговорив телефоном з одним з 12 громадян на військовій базі поблизу Кабула.

"У нас була привітна і предметна розмова про стан справ та те, як повернути наших додому", - зазначив міністр.

Він також детально роз'яснив ситуацію з українцями на військовій базі. Кулеба зазначив, що їх ніхто не "кидав", а зв'язок з громадянами постійно підтримує посольство в Таджикистані.

"Всіх вивезли, одні українці залишилися - брехня. На базі перебувають сотні людей з громадянством багатьох держав. Українці - молодці. Проявляють себе організовано, дисципліновано і як лідери", - повідомив він.

Міністр зазначив, що українцями не погрожують, наразі жодної прямої загрози життю і безпеці наших громадян немає.

"Це наші військовослужбовці в Афганістані - брехня. Вони колишні військовослужбовці, але на базі у Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора в МЗС повідомили, що на військовій базі в Афганістані перебуває 12 українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаАфганистан