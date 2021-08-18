Ребят вывезем: Кулеба разъяснил ситуацию с 12 украинцами на военной базе Афганистана

Кулеба отметил, что переговорил по телефону с одним из 12 граждан на военной базе возле Кабула.

"У нас был приветливый и предметный разговор о состоянии дел и том, как вернуть наших домой", - отметил министр.

Он также подробно разъяснил ситуацию с украинцами на военной базе. Кулеба отметил, что их никто не "бросал", а связь с гражданами постоянно поддерживает посольство в Таджикистане.

"Всех вывезли, одни украинцы остались - ложь. На базе находятся сотни людей с гражданством многих государств. Украинцы - молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры", - сообщил он.

Министр отметил, что украинцам не угрожают, пока никакой прямой угрозы жизни и безопасности наших граждан нет.

"Это наши военнослужащие в Афганистане - ложь. Они бывшие военнослужащие, но на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией, что является субконтрактором ООН", - отметил он.