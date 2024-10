Реброву на заметку. Лидер сборной Грузии получил приз Серии A перед матчем против Украины

По итогам голосования грузинский футболист опередил Глейсона Бремера ("Ювентус"), Сантьяго Кастро ("Болонья"), Патрика Кутроне ("Комо"), Федерико Димарко ("Интер") и Кристиана Пулишича ("Милан"). Сначала специалисты выбрали этих шести игроков с учетом расширенного статистического анализа. А потом уже болельщики определили из них лучшего.

Кварацхелия в сентябре провел за "Наполи" в Серии А три матча. Он забил в них два гола и отдал результативную передачу. Неаполитанцы набрали в сентябре семь очков из девяти возможных, не пропустив ни одного мяча.

Команда лидирует в чемпионате Италии, имея после семи стартовых туров 16 баллов. Кстати, приз лучшего тренера месяца получил наставник этого же клуба – Антонио Конте.

3 games, 2 goals, 1 assist and a lot of magic



Kvara brings home the September @EASPORTSFC Player of the Month! pic.twitter.com/8Mm2XneTDB