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"Не знаю, откуда информация". Ребров закрыл тему невызова Ярмоленко в сборную Украины

Познань, Четверг 10 октября 2024 16:29
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"Не знаю, откуда информация". Ребров закрыл тему невызова Ярмоленко в сборную Украины Фото: Андрей Ярмоленко в сборной (facebook.com/uafukraine)
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер сборной Украины по футболу ответил, почему он не вызвал Андрея Ярмоленко на октябрьские матчи Лиги наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы национальной команды.

Ребров встретился с представителями СМИ в Познани, где 11 октября "сине-желтые" проведут очередной поединок турнира против сборной Грузии. Отсутствие в команде игрока-ветерана тренер объяснил так.

"Андрей не попал в сборную в основной список, потому что сейчас большая конкуренция, в том числе с игроками УПЛ. И мы вообще смотрим на Лигу наций как на турнир, где можно посмотреть кандидатов". – объяснил специалист.

Тренер решительно опроверг слухи, что он не говорил об этом с футболистом. Напротив, в личном разговоре он разъяснил игроку свою позицию.

"Я не знаю, откуда появилась информация. Ярмоленко – особый игрок, и я объяснял ему свою позицию и что нужно давать шанс новым кандидатам", – закрыл тему Ребров.

Ярмоленко дебютировал за сборную Украины в сентябре 2009 года. За 15 лет в команде он провел в ее составе 124 матча, в которых забил 46 голов. По обоим показателям он находится на втором месте среди рекордсменов "сине-желтых". Причем по голам его отставания от лидера – Андрея Шевченко измеряется только двумя мячами.

Ранее сборная Украины обрела еще один комплект новой формы.

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Сергей Ребров Ярмоленко Футбол Лига наций
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