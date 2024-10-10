ua en ru
Чт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Реброву в нотатки. Лідер збірної Грузії отримав приз Серії A перед матчем проти України

Неаполь, Четвер 10 жовтня 2024 18:44
UA EN RU
Реброву в нотатки. Лідер збірної Грузії отримав приз Серії A перед матчем проти України Фото: Хвіча Кварацхелія (x.com/georgiagff)
Автор: Андрій Костенко

Півзахисник "Наполі" і збірної Грузії Хвіча Кварацхелія визнаний найкращим гравцем чемпіонату Італії у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х Серії А.

За підсумками голосування грузинський футболіст випередив Глейсона Бремера ("Ювентус"), Сантьяго Кастро ("Болонья"), Патріка Кутроне ("Комо"), Федеріко Дімарко ("Інтер") та Крістіана Пулішіча ("Мілан"). Спочатку фахівці обрали цих шістьох гравців з урахуванням розширеного статистичного аналізу. А потім вже вболівальники визначили з поміж них найкращого.

Кварацхелія у вересні провів за "Наполі" у Серії А три матчі. Він забив у них два голи та віддав одну результативну передачу. Неаполітанці набрали у вересні сім очок із дев'яти можливих, не пропустивши жодного м’яча.

Команда лідирує у чемпіонаті Італії, маючи після семи стартових турів 16 балів. До речі приз найкращого тренера місяця отримав наставник цього ж клубу – Антоніо Конте.

Хто такий Хвіча Кварацхелія

23-річний вінгер. Вихованець клубу "Динамо" (Батумі). На батьківщині грав за тбіліське "Динамо" та "Руставі". Потім три роки провів у Росії – в московському "Локомотиві" та казанському "Рубіні". У 2022 році перебрався в "Наполі". За цей час зіграв за команду 75 матчів, у яких забив 26 голів.

За збірну Грузії дебютував у 2019 році. Провів у футболці національної команди 36 матчів, забив 17 голів. Він є другим бомбардиром в історії збірної, поступаючись лише Шоті Арвеладзе (26 голів). Але випереджає найкращого грузинського голеадора за бомбардирським графіком.

Раніше Ребров закрив тему невиклику Ярмоленка до збірної України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій Ребров Футбол Ліга націй
NEWS
Чи може війна закінчитись в 2025 році, як про це сказав Зеленський: думка експерта
Чи може війна закінчитись в 2025 році, як про це сказав Зеленський: думка експерта
DAILY
Валерій Чалий: Перемир'я не зупинить війну з Росією, Україні потрібні гарантії
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Валерій Чалий: Перемир'я не зупинить війну з Росією, Україні потрібні гарантії