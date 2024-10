Реброву в нотатки. Лідер збірної Грузії отримав приз Серії A перед матчем проти України

За підсумками голосування грузинський футболіст випередив Глейсона Бремера ("Ювентус"), Сантьяго Кастро ("Болонья"), Патріка Кутроне ("Комо"), Федеріко Дімарко ("Інтер") та Крістіана Пулішіча ("Мілан"). Спочатку фахівці обрали цих шістьох гравців з урахуванням розширеного статистичного аналізу. А потім вже вболівальники визначили з поміж них найкращого.

Кварацхелія у вересні провів за "Наполі" у Серії А три матчі. Він забив у них два голи та віддав одну результативну передачу. Неаполітанці набрали у вересні сім очок із дев'яти можливих, не пропустивши жодного м’яча.

Команда лідирує у чемпіонаті Італії, маючи після семи стартових турів 16 балів. До речі приз найкращого тренера місяця отримав наставник цього ж клубу – Антоніо Конте.

3 games, 2 goals, 1 assist and a lot of magic



