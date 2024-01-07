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"РЭБ недостаточно". Украина планирует увеличить производство защиты от вражеских беспилотников

Фото: вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина планирует увеличить производство защиты от вражеских беспилотников. В частности, средств радиоэлектронной борьбы и наземных беспилотных платформ.

Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"РЭБа явно недостаточно", - заявил он.

По словам Федорова, рынок беспилотников в Украине за год удалось увеличить в сто раз, и по тому же примеру будут развивать рынок РЭБ.

"При таком количестве беспилотников и с нашей стороны, и со стороны врага встает вопрос радиоэлектронной борьбы. Сейчас мы делаем все, чтобы вместе с Министерством обороны, Генштабом открыть рынок и запустить максимальное количество игроков на этот рынок, чтобы началась конкуренция, потому что нам нужны тысячи станций радиоэлектронной борьбы, окопной РЭБ", - рассказал он.

Федоров добавил, что недавно был заключен первый контракт на большое количество турелей для дистанционного управления пулеметов.

"Это первые результаты открытия рынка наземных платформ. Наземные беспилотники, которые дистанционно управляются, будут минировать, разминировать, будут выполнять функции эвакуации, подвозить боеприпасы", - сказал он.

Министр рассказал, что не может говорить об этом подробнее, чтобы не поставить под угрозу производителей.

Напомним, Япония выделяет для помощи Украине 37 млн. долларов. Их направят на закупку систем для обнаружения дронов.

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