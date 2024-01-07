"РЕБ недостатньо". Україна планує збільшити виробництво захисту від ворожих безпілотників

"РЕБу явно недостатньо", - заявив він.

За словами Федорова, ринок безпілотників в Україні за рік вдалося збільшити у сто разів, і за тим самим прикладом будуть розвивати ринок РЕБ.

"За такої кількості безпілотників і з нашого боку, і з боку ворога постає питання радіоелектронної боротьби. Зараз ми робимо все, щоб разом з Міністерством оборони, Генштабом відкрити ринок і запустити максимальну кількість гравців на цей ринок, щоб почалася конкуренція, бо нам потрібні тисячі станцій радіоелектронної боротьби, окопного РЕБ", - розповів він.

Федоров додав, що нещодавно був укладений перший контракт на велику кількість турелей для дистанційного керування кулеметів.

"Це перші результати відкриття ринку наземних платформ. Наземні безпілотники, які дистанційно керуються, будуть мінувати, розміновувати, будуть виконувати функції евакуації, підвозити боєприпаси", - сказав він.

Міністр розповів, що не може говорити про це детальніше, щоб не поставити під загрозу виробників.

Нагадаємо, Японія виділяє для допомоги Україні 37 млн доларів. Їх направлять на закупівлю систем для виявлення дронів.

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