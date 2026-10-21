Реальный ВВП Украины снова сократился в сентябре: какие причины

Реальный валовой внутренний продукт Украины (ВВП) сократился на 2,4% в сентябре. Причинами стали российские атаки по металлургии, логистический кризис и блокировка морских портов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оценку Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) в Facebook.
В первый месяц осени 2026 реальный ВВП Украины сократился на 2,4% в годовом измерении. Больше всего пострадали транспорт и добывающая промышленность: падение в первой отрасли ускорилось до 20%, во второй - составило 12,3%, считают экономисты.
Транспорт понес потери из-за:
"Автоперевозчики не могут перехватить весь дополнительный спрос из-за нехватки водителей, а автомобильные перевозки значительно дороже морских", - говорится в оценке ИЭД.
В добывающей промышленности спад повлек за собой резкое сокращение добычи железной руды, тогда как добыча природного газа поддерживала отрасль.
Эта отрасль сократилась на 7,0%, в первую очередь из-за того, что ключевые производители стали остановили работу после ракетных и дроновых атак врага.
Производство продукции ОПК в дальнейшем поддерживало отрасль, однако ей не хватает длинных стабильных контрактов, а экспорт ограничен.
Производство электроэнергии и распределение газа снизились примерно на 11%, а в октябре ситуация в секторе стала еще сложнее.
В торговле (оптовой и розничной) ВДС сократилась на 5,5% из-за снижения экспорта и разрушения складов многих компаний. Бизнес нарабатывает новые подходы с меньшим использованием складов и большей долей прямых продаж.
В сельском хозяйстве ВДС сократилась на 5,6%. Отрасль сталкивается с ограниченными возможностями для экспорта:
Площади под посевами уже сократились, и если ситуация не исправится весной, показатели 2027 могут быть существенно хуже.
Оценку падения за август аналитики ИЭД пересмотрели в сторону ухудшения - до 1,9% против предыдущей, учитывая сокращение сельскохозяйственного производства.
По итогам года ИЭД ожидает падения реального ВВП примерно на 0,5%. В то же время в институте предостерегают, что оценки могут быть пересмотрены.
Ранее РБК-Украина писало, что украинская металлургия переживает самый глубокий кризис за время полномасштабной войны.
После серии российских ударов в августе-сентябре остановились ключевые металлургические предприятия. Производство стали в сентябре сократилось почти в пять раз в год - до 131 тысячи тонн.
Кроме того, ключевым условием выхода из кризиса украинской металлургии остается возобновление морского экспорта и снижение нагрузки на сухопутные маршруты.