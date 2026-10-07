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Порты, железная дорога и тарифы: мешающая металлургии выйти из кризиса

14:51 07.10.2026 Ср
3 мин
aimg Юлия Бойко
Порты, железная дорога и тарифы: мешающая металлургии выйти из кризиса Названы факторы, мешающие украинской металлургии выйти из кризиса (фото: Getty Images)
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Ключевым условием выхода из кризиса украинской металлургии остается восстановление стабильной логистики, прежде всего морского экспорта, а также снижение нагрузки на сухопутные маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, полученные "Бизнес Цензором", а также оценки металлургов и "Укрзализныци".

В настоящее время три крупнейших металлургических комбината страны - "Запорожсталь", "Каметсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог" - не работают. Итого они обеспечивали около 90% производства стали в Украине.

Впрочем, проблемы отрасли связаны не только с ударами по предприятиям. Еще до массированных атак на заводы металлургия стала упускать возможность вывозить продукцию. А именно:

  • в июне Украина экспортировала 524,7 тыс. тонн металлопродукции;
  • в июле – 322,2 тыс. тонн;
  • в августе – всего 124,8 тыс. тонн.

То есть, за два месяца объемы сократились на 76%. Наибольший удар пришелся на морскую логистику: морской экспорт упал с 322,4 тыс. тонн в июне до 11 тыс. тонн в августе – это 97%.

В Гостаможслужбе объясняют это прекращением морских перевозок из-за усиления российских атак и вынужденным перераспределением грузов на другие маршруты.

Однако сухопутные маршруты не смогли компенсировать потерю морского экспорта. За 20 месяцев, с января 2025 по август 2026 года, суммарные объемы железнодорожного и автомобильного экспорта ни разу не превышали 289 тыс. тонн в месяц.

Дополнительным фактором ухудшения ситуации стало удорожание железнодорожной логистики. С 1 августа "Укрзализныця" повысила грузовые тарифы на 30%. Бизнес подверг критике это решение: в июне "Укрметаллургпром" оценивал возможные потери от повышения тарифов почти в 100 млрд грн ВВП и 2,4 млрд долларов валютной выручки.

В начале августа объединение призвало правительство отменить решение и предлагало постепенное повышение тарифов на 8-14% в течение 2026-2027 годов, и только после возобновления судоходства в черноморских портах.

Впрочем, УЗ отказалась от предложений и заявила, что фактическое повышение на 30% стало компромиссом - хотя и подтвердила, что грузы ГМК были переориентированы из портов Большой Одессы на сухопутные пограничные переходы и дунайское направление.

Таким образом главным условием выхода металлургии из кризиса остается восстановление полноценной морской логистики: именно через море Украина могла вывозить наибольшие объемы чугуна, полуфабрикатов и другой металлопродукции.

Без этой нагрузки продолжит переходить на железную дорогу и автотранспорт, которые не способны полностью заместить морской экспорт и при этом значительно дороже.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налоги и сборы на сумму более 200 млрд грн, или 6,2 млрд долларов. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней.

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