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Реальний ВВП України знову скоротився у вересні: які причини

17:22 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: зруйновані російськими ударами цеха "Запоріжсталі" (facebook.com_zaporizhstal)

Реальний валовий внутрішній продукт України (ВВП) скоротився на 2,4% у вересні. Причинами стали російські атаки по металургії, логістична криза і блокування морських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оцінку Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) у Facebook.

ВВП України у вересні

У перший місяць осені 2026 року реальний ВВП України скоротився на 2,4% у річному вимірі. Найбільше постраждали транспорт і добувна промисловість: падіння у першій галузі прискорилося до 20%, у другій - становило 12,3%, вважають економісти.

Транспорт

Транспорт зазнав втрат через:

  • обмеження роботи морських портів,
  • проблеми із залізничною логістикою.

"Автоперевізники не можуть перехопити весь додатковий попит через брак водіїв, а автомобільні перевезення значно дорожчі за морські", - йдеться в оцінці ІЕД.

Добувна промисловість

У добувній промисловості спад спричинило різке скорочення видобутку залізної руди, тоді як видобуток природного газу підтримував галузь.

Ця галузь скоротилася на 7,0%, насамперед через те, що ключові виробники сталі зупинили роботу після ракетних і дронових атак ворога.

Оборонно-промисловий комплекс

Виробництво продукції ОПК надалі підтримувало галузь, однак їй бракує довгих стабільних контрактів, а експорт обмежений.

Електроенергія та газ

Виробництво електроенергії та розподіл газу знизилися приблизно на 11%, а в жовтні ситуація в секторі стала ще складнішою.

Торгівля

У торгівлі (оптовій і роздрібній) ВДВ скоротилася на 5,5% через зниження експорту та руйнування складів багатьох компаній. Бізнес напрацьовує нові підходи з меншим використанням складів і більшою часткою прямих продажів.

Сільське господарство

У сільському господарстві ВДВ скоротилася на 5,6%. Галузь стикається з обмеженими можливостями для експорту:

  • морські порти Великої Одеси заблоковані,
  • альтернативні маршрути обмежені проблемами "Укрзалізниці".

Площі під посівами вже скоротилися, і якщо ситуація не виправиться весною, показники 2027 року можуть бути суттєво гіршими.

Оцінка погіршилася

Оцінку падіння за серпень аналітики ІЕД переглянули в бік погіршення – до 1,9% проти попередньої, з огляду на скорочення сільськогосподарського виробництва.

За підсумками року ІЕД очікує падіння реального ВВП приблизно на 0,5%. Водночас в інституті застерігають, що оцінки можуть бути переглянуті.

Раніше РБК-Україна писало, що українська металургія переживає найглибшу кризу за час повномасштабної війни.

Після серії російських ударів у серпні-вересні зупинилися ключові металургійні підприємства. Виробництво сталі у вересні скоротилося майже вп'ятеро рік до року - до 131 тисячі тонн.

Крім того, ключовою умовою виходу з кризи української металургії залишається відновлення морського експорту і зниження навантаження на сухопутні маршрути.

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УкраїнаВВПВійна Росії проти України