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Реальные зарплаты украинцев упали на 16%: когда начнут расти доходы

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Украина, Пятница 03 февраля 2023 10:00
Реальные зарплаты украинцев упали на 16%: когда начнут расти доходы Фото: реальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 3,3% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Номинальные доходы населения в 2022 году поддерживались выплатами военным и социальными пособиями, но реальные - существенно снизились. На прогнозном горизонте до 2025 году реальные зарплаты будут расти медленно из-за более низкой, чем довоенная, производительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2023 года).

Как отмечается в обзоре, имеющиеся данные свидетельствуют о возобновлении роста номинальных доходов домохозяйств во втором полугодии 2022 года. В значительной степени это достигнуто за счет выплат в бюджетном секторе, в частности денежного обеспечения военных. Весомой была поддержка и со стороны социальных трансфертов, пенсий, выплат ВПЛ и других, хотя значительная часть получателей считает размер социальной помощи недостаточным.

Реальные зарплаты украинцев упали на 16%: когда начнут расти доходы

НБУ прогнозирует активный рост номинальных доходов домохозяйств в 2023-2025 годах. В этом году способствует адаптация реального сектора к работе в условиях высоких рисков и значительные расходы на оборону и безопасность. В дальнейшем увеличение спроса на рабочую силу благодаря возобновлению экономического роста станет основным фактором повышения номинальных зарплат.

Реальные зарплаты украинцев упали на 16%: когда начнут расти доходы

"Однако реальные зарплаты на всем прогнозном горизонте будут расти медленно из-за значительной инфляции", - говорится в обзоре.

Доходы населения будут увеличиваться также за счет сохранения высокого уровня бюджетной поддержки, в том числе социальных расходов, отмечают в НБУ.

По данным НБУ, в 2022 году средняя номинальная зарплата в Украине выросла на 0,5%, реальная (с учетом инфляции упала на 15,8%).

По прогнозу НБУ, ожидается такой рост:

  • 2023 год: номинальная зарплата +26,1%, реальная +3,3%
  • 2024 год: номинальная зарплата +20,0%, реальная +6,5%
  • 2024 год: номинальная зарплата +17,6%, реальная +4,3%

Напомним, по прогнозу правительства, в 2023 году средняя зарплата вырастет до 18 261 гривны. Однако из-за инфляции 28,4% реальная зарплата вырастет всего на 1,4%.

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