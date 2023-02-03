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Реальні зарплати українців впали на 16%: коли почнуть зростати доходи

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Україна, П'ятниця 03 лютого 2023 10:00
Реальні зарплати українців впали на 16%: коли почнуть зростати доходи Фото: реальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 3,3% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Номінальні доходи населення у 2022 році підтримувалися виплатами військовим та соціальними допомогами, але реальні - істотно знизилися. На прогнозному горизонті до 2025 року реальні зарплати зростатимуть повільно через нижчу за довоєнну продуктивність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2023 року).

Як зазначається в огляді, наявні дані свідчать про відновлення зростання номінальних доходів домогосподарств у другому півріччі 2022 року. Значною мірою цього досягнуто за рахунок виплат у бюджетному секторі, зокрема грошового забезпечення військовим. Вагомою була підтримка й з боку соціальних трансфертів, пенсій, виплат ВПО та інших соціальних хоча значна частина отримувачів відзначає розмір соціальної допомоги недостатнім.

Реальні зарплати українців впали на 16%: коли почнуть зростати доходи

НБУ прогнозує активне зростання номінальних доходів домогоспорадств у 2023-2025 роках. Цьогоріч цьому сприятиме адаптація реального сектору до роботи в умовах високих ризиків та значні видатки на оборону та безпеку. Надалі збільшення попиту на робочу силу завдяки відновленню економічного зростання стане основним чинником підвищення номінальних зарплат.

Реальні зарплати українців впали на 16%: коли почнуть зростати доходи

"Проте реальні зарплати на всьому прогнозному горизонті зростатимуть повільно через значну інфляцію", - йдеться в огляді.

Доходи населення збільшуватимуться також за рахунок збереження високого рівня бюджетної підтримки, зокрема соціальних видатків, зазначають в НБУ.

За даними НБУ, у 2022 році середня номінальна зарплата в Україні зросла на 0,5%, реальна (з урахуванням інфляції впала на 15,8%).

За прогнозом НБУ, очікується таке зростання:

  • 2023 рік: номінальна зарплата +26,1%, реальна +3,3%
  • 2024 рік: номінальна зарплата +20,0%, реальна +6,5%
  • 2024 рік: номінальна зарплата +17,6%, реальна +4,3%

Нагадаємо, за прогнозом уряду, у 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 гривні. Однак через інфляцію 28,4% реальна зарплата зросте лише на 1,4%.

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