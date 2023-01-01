Что будет с зарплатами в Украине: прогноз на 2023 год

Зарплаты в Украине после начала войны сократились в номинальном выражении и еще больше в реальном (с учетом инфляции). В следующем году реальные зарплаты могут немного вырасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогнозы правительства и НБУ.

Минимальная зарплата

Правительство решило не повышать минимальную зарплату. Законом о госбюджете установлена с 1 января 2023 года минимальная заработная плата:

в месячном размере - 6700 гривен;

в почасовом размере - 40,46 гривны.

Реальная зарплата

В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению было заложено ожидание роста реальных зарплат на 1,4%.

Правительство ожидает, что среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто в 2022 году составит 14025 гривен и почти не изменится по сравнению с 2021 годом (14014 гривен).

В то же время из-за высокой инфляции (20,5%) в среднем за 2022 год скорректированная на индекс потребительских цен зарплата упадет на 16,9%.

В 2023 году средняя зарплата вырастет до 18261 гривны. Однако из-за инфляции 28,4% реальная зарплата вырастет всего на 1,4%.

По прогнозу НБУ, в 2023 году реальные зарплаты будут расти, учитывая повышение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях, но довольно медленно из-за отраслевых диспропорций.

Зарплаты бюджетников

При подготовке бюджета правительство решило заморозить зарплаты бюджетников в 2023 году. Размер должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки с 1 января 2023 составит 2 893 гривны.

Согласно законодательству должностной оклад I тарифного разряда должен составлять 44,5% от минимальной зарплаты. Таким образом, в 2023 году он будет рассчитываться от минималки в 6500 гривен. То есть правительство не повышало зарплату бюджетникам и после того, как с 1 октября 2022 года минимальная зарплата выросла до 6 700 гривен.

Кроме того, не будут повышаться оклады и работники других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работники налоговых и таможенных органов. Она будет рассчитываться с прожиточного минимума в 2102 гривны.

В декабре украинская власть заявили о намерении снизить зарплаты бюджетникам.

"Учитывая предстоящие ограничения, принято непростое политическое решение - уменьшить расходы на оплату труда работников бюджетного сектора на 27% в номинальном выражении по сравнению с 2022 годом как путем уменьшения заработной платы отдельным категориям работников, так и из-за ограничения общей численности работников", - говорится в письме первых лиц Украины руководству МВФ.