В ООН заявили, что "не имеют достаточно доказательств" для признания геноцида в Украине

Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пока "не имеет достаточно доказательств", что в стране происходит геноцид.

Об этом заявил глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

"На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что (в Украине - ред.) происходит геноцид", - сказал Месе.

По его словам, комиссия не имеет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации Конвенции о геноциде.

"Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки относительно этого преступления. Поэтому мы исследуем это шаг за шагом. Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия (для признания геноцида - ред.), которые подтверждены судебной практикой", - отметил глава комиссии ООН.

В то же время, он добавил, что расследование в Украине будут продолжать. По его словам, ранее комиссия уже отмечала, что "в российских СМИ были определенные заявления, которые, возможно, могли иметь отношение к вопросу о подстрекательстве к геноциду".

Месе отметил, что "этот вопрос не следует рассматривать отдельно от других выводов".

"Как вы знаете, мы обнаружили большое количество военных преступлений. Мы обнаружили, что по крайней мере по двум темам, а именно пыткам и атакам (по энергетической инфраструктуре Украины - ред.) с октября 2022 года. Вопрос состоит в том, следует ли рассматривать их как преступления против человечности... И мы определили, что есть признаки того, что это может быть преступлением против человечности. Поэтому я считаю, что полезно посмотреть на все в контексте", - сказал глава комиссии ООН.

Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека посетила Украину

Напомним, члены Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине с 28 августа по 4 сентября 2023 года совершили третий визит в страну.

"В рамках своей текущей миссии по установлению фактов комиссары посетят несколько городов в Украине, в частности, город Умань Черкасской области и Киев, с целью расследования возможных нарушений и притеснений прав человека, а также нарушений международного гуманитарного права, и встретятся с жертвами и свидетелями" , - ранее сообщали в ООН.

Чем занимается Комиссия ООН по расследованию нарушений?

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине - это независимый орган, уполномоченный Советом по правам человека ООН, среди прочего расследовать все вероятные нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления в контексте агрессии РФ против Украины.

Целью Комиссии является установление фактов, обстоятельств и причин любых таких нарушений и притеснений; а также сбор, консолидация и анализ доказательств таких нарушений. Комиссия предоставит доклад о своей деятельности Генеральной Ассамблее в октябре 2023 года.