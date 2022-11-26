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Для реализации инициативы "Grain from Ukraine" собрали 150 миллионов долларов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Продовольственная инициатива Украины, направленная на преодоление зернового кризиса в африканских странах, на первом саммите собрала 150 миллионов долларов от более чем 20 стран-участниц и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге по случаю учредительного саммита зерновой инициативы "Grain from Ukraine".

"Grain from Ukraine" - один из самых больших вкладов в глобальную стабильность. В настоящее время более 20 государств и Европейский Союз принимают финансовое участие в этой инициативе, еще более 10 государств готовятся присоединиться. По состоянию на сегодняшний день на первом учредительном саммите мы уже собрали около 150 миллионов долларов", - сказал Зеленский.

Он также пригласил присоединиться к гуманитарной инициативе другие государства и социально ответственный бизнес.

Президент добавил, что одно судно с украинским зерном обеспечивает потребности 90 тысяч человек, а 60 судов смогут предупредить голодную смерть минимум 5 миллионов жителей.

С учетом того, что сейчас в среднем в украинские морские порты заходят суда грузоподъемностью 30-40 тысяч тонн, 60 кораблей смогут перевезти около 1,8 - 2,4 миллионов тонн продовольствия в страны, которые в этом наиболее нуждаются.

К концу октября 2,6 миллионов тонн агропродукции отправлено в страны с продовольственным кризисом, из которых 600 тысяч тонн - в страны, находящиеся на грани голода.

В настоящее время Украина уже отправила первые 27 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии, сегодня еще одно судно загружается для этой страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой международной инициативе, - Grain from Ukraine. В ее пределах украинская продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.

Также ранее мы писали, что Украина хочет продлить зерновую инициативу на бессрочной основе. Для этого, по словам Зеленского, необходимо расширить "зерновой коридор" на другие украинские порты.

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Владимир Зеленский