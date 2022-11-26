Для реалізації ініціативи "Grain from Ukraine" зібрали 150 мільйонів доларів

"Grain from Ukraine"- один із найбільших внесків у глобальну стабільність. Наразі понад 20 держав і Європейський Союз беруть фінансову участь у цій ініціативі, ще понад 10 держав готуються приєднатися. Станом на сьогодні на першому установчому саміті ми вже зібрали близько 150 мільйонів доларів", - сказав Зеленський.

Він також запросив приєднатися до гуманітарної ініціативи інші держави та соціально відповідальний бізнес.

Президент додав, що одне судно з українським зерном забезпечує потреби 90 тисяч людей, а 60 суден зможуть попередити голодну смерть мінімум 5 мільйонів мешканців світу.

З урахуванням того, що наразі в середньому в українські морські порти заходять судна вантажністю 30-40 тисяч тонн, 60 кораблів зможуть перевезти близько 1,8 - 2,4 мільйонів тонн продовольства в країни, які цього найбільше потребують.

На кінець жовтня 2,6 мільйонів тонн агропродукції відправлено в країни з продовольчою кризою, з яких 600 тисяч тонн - до країн, які знаходяться на межі голоду.

Наразі Україна вже відправила перші 27 тисяч тонн пшениці для Ефіопії, сьогодні ще одне судно завантажується для цієї країни.