"Реал" може звільнити Зідана в разі поразки від "Галатасарая"

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан може бути звільнений з займаної посади у разі програшу турецькому "Галатасараю" в матчі третього туру Ліги чемпіонів. Про це повідомляє El Mundo.

У керівництві клубу незадоволені не тільки результатами, але і грою команди в цьому сезоні. Головними кандидатами на заміну французу називають Жозе Моурінью і Массіміліано Аллегрі.

Після стартових двох турів групового раунду Ліги чемпіонів "вершкові" посідають четверте місце у квартеті, маючи одне очко в активі.

В останньому турі чемпіонату Іспанії "Реал" мінімально поступився "Майорці" (0:1). Після 9 турів "королівський клуб" займає в турнірній таблиці друге місце, на очко відстаючи від лідируючої "Барселони".

Матч 3 туру Ліги чемпіонів "Галатасарай" - "Реал" відбудеться завтра, 22 жовтня, початок - о 22:00 за київським часом.

Раніше Моурінью очолював "Реал" з 2010 по 2013 рік. Останнім місцем роботи 52-річного Аллегрі був "Ювентус", де він пропрацював протягом п'яти сезонів, в кожному з яких ставав чемпіоном Італії. Під його керівництвом команда також двічі виходила у фінал Ліги чемпіонів.

Зідан тричі приводив мадридців до перемоги в Лізі чемпіонів в ролі тренера після чого він покинув команду. Але він повернувся в "Реал" в березні нинішнього року, його контракт розрахований до літа 2022 року.