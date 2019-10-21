"Реал" может уволить Зидана в случае поражения от "Галатасарая"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может быть уволен с занимаемой должности в случае проигрыша турецкому "Галатасараю" в матче третьего тура Лиги чемпионов. Об этом сообщает El Mundo.

В руководстве клуба недовольны не только результатами, но и игрой команды в этом сезоне. Главными кандидатами на замену французу называют Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.

После стартовых двух туров группового раунда Лиги чемпионов "сливочные" занимают четвертое место в квартете, имея одно очко в активе.

В последнем туре чемпионата Испании "Реал" минимально уступил "Майорке" (0:1). После 9 туров "королевский клуб" занимает в турнирной таблице второе место, на очко отставая от лидирующей "Барселоны".