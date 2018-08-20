"Реал" встановив антирекорд відвідуваності за дев'ять років

Зустріч відвідали 48 466 уболівальників

Мадридський "Реал" у матчі першого туру іспанської Прімери з "Хетафе" (2:0) встановив антирекорд відвідуваності за дев'ять років. Про це повідомляє Madridista Haven в Twitter.

Зустріч відвідали 48 466 вболівальників. Востаннє практично така ж кількість глядачів прийшло на гру "вершкових", яка відбулася 24 травня 2009 року.



Примітно, що влітку 2009 року в "Реал" перейшов нападник Кріштіану Роналду, до цього виступав за "Манчестер Юнайтед". Цим влітку португалець залишив "Королівський клуб" і перебрався в туринський "Ювентус".