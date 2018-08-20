"Реал" установил антирекорд посещаемости за девять лет

Встречу посетили 48 466 болельщиков

Мадридский "Реал" в матче первого тура испанской Примеры с "Хетафе" (2:0) установил антирекорд посещаемости за девять лет. Об этом сообщает Madridista Haven в Twitter.

Встречу посетили 48 466 болельщиков. В последний раз практически такое же количество зрителей пришло на игру "сливочных", которая состоялась 24 мая 2009 года.



Примечательно, что летом 2009 года в "Реал" перешел нападающий Криштиану Роналду, до этого выступавший за "Манчестер Юнайтед". Этим летом португалец покинул "Королевский клуб" и перебрался в туринский "Ювентус".