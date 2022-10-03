"Реал" – "Шахтер": УЕФА определился с арбитром матча Лиги чемпионов

Матч "Реал" – "Шахтер" состоится 5 октября в Мадриде. Поединок примет стадион "Сантьяго Бернабеу". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

38-летний Иван Кружляк будет обслуживать поединок "сливочных" с украинским грандом. Ему помогут лайнсмены-соотечественники – Бронислав Ганцко и Ян Позор. Четвертый рефери – Петер Кралович.

С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать известный итальянец Массимилиано Иррати. Его помощником станет Овидиу Хацеган из Румынии.

Арбитр Кружляк уже судил матчи украинских команд, в том числе и "Шахтера". Для "горняков" словацкий судья – фартовый, ведь в поединках с ним донетчане только побеждали. В 2018 году "Шахтер" при судействе Кружляка одолел немецкий "Хоффенхайм" в группе Лиги чемпионов (3:2).

Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок "Реала" и "Шахтера". Весомое предпочтение специалисты отдают команде из Мадрида. В то же время вероятность победы "горняков" меньше ничьей.