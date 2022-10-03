UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Реал" – "Шахтар": УЄФА визначився з арбітром матчу Ліги чемпіонів

Фото: Дані Карвахаль проти Михайла Мудрика в сезоні 2021/22 (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 між мадридським "Реалом" і донецьким "Шахтарем" розсудить бригада арбітрів зі Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Реал" – "Шахтар" відбудеться 5 жовтня у Мадриді. Поєдинок прийме стадіон "Сантьяго Бернабеу". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

38-річний Іван Кружляк обслуговуватиме поєдинок "вершкових" із українським грандом. Йому допоможуть лайнсмени-співвітчизники – Браніслав Ганцко та Ян Позор. Четвертий рефері – Петер Краловіч.

Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватиме відомий італієць Массіміліано Ірраті. Його помічником стане Овідіу Хацеган із Румунії.

Арбітр Кружляк уже судив матчі українських команд, зокрема і "Шахтаря". Для "гірників" словацький суддя – фартовий, адже в поєдинках із ним донеччани лише перемагали. У 2018 році "Шахтар" за суддівства Кружляка здолав німецький "Хоффенхайм" у групі Ліги чемпіонів (3:2).

Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на двобій "Реала" та "Шахтаря". Вагому перевагу фахівці віддають команді з Мадрида. Натомість вірогідність перемоги "гірників" менша за нічию.

До слова, на вихідних "Шахтар" розгромив "Металіст" у Львові та вийшов у лідери Прем'єр-ліги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РеалУЕФАШахтарЛіга чемпіонів