"Реал" вирішив не звільняти Зідана незалежно від результату сезону

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан продовжить роботу в клубі. Про це інформує видання AS.

Через ситуацію з пандемією коронавірусу, керівництво команди був змушене почати достроково будувати плани на наступний сезон. В результаті було прийнято рішення зберегти французького фахівця на посаді наставника незалежно від результатів у цьому сезоні.

Відзначається, що до пандемії і перенесення матчів чемпіонату положення Зідана не було настільки впевненим. Керманичі планували дочекатися завершення сезону і прийняти рішення про майбутнє тренера, відштовхуючись від успішності виступу команди і завойованих трофеїв.

До паузи мадридці перебували на другому місці в турнірній таблиці Прімери за підсумками 27 турів і програли "Манчестер Сіті" в першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

В ролі потенційної заміни Зідана розглядали екстренера "Тоттенхем Хотспур" Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, через коронавірус чемпіонат Іспанії можуть завершити достроково.

Розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи призупинені.