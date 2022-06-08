"Реал" продовжив контракт із володарем "Золотого м'яча"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Досвідчений хавбек, якому у вересні виповниться 37, проведе на "Сантьяго Бернабеу" мінімум ще сезон. Балканець поставив підпис під 1-річною угодою з мадридцями.

Прийдешній сезон для Модріча стане 11-м у Королівському клубі. Після переходу з "Тоттенхема" хорват здобув із "Реалом" 3 чемпіонські титули та 5 кубків Ліги чемпіонів. У 2018 році він став віце-чемпіоном світу зі збірною і виграв "Золотий м'яч".

У сезоні 2021/22 Лука Модріч провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 12 результативних передач. Новий контракт із центрхавом президент "вершкових" Флорентіно Перес підписав особисто.