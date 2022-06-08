Ірландія – Україна: анонс матчу Ліги націй

Ірландія – Україна

8 червня, 21:45, Дублін, "Авіва", телетрансляція на "Футбол 1" та "Індиго"

Минуло всього три дні після драматичної втрати путівки на ЧС-2022, як "синьо-жовті" підійшли до нового турнірного завдання. Команда Олександра Петракова в Дубліні візьме старт у третьому розіграші Ліги націй. Заявлена мета – повернення в елітний дивізіон турніру.

Проте, розпочати сезон 2022/23 з перемоги українцям буде вкрай важко. Справа не лише в емоціях. Тренерський штаб анонсував, що проти збірної Ірландії не гратимуть ті, хто протистояв валлійцям у фіналі кваліфікації до Мундіалю зі старту. Але двох рівноцінних складів в України поки немає.

Вочевидь, у старті з'являться старі знайомі Петракова – чемпіони світу U-20 Лунін, Бондар, Попов і Сікан. Зберігається інтрига щодо флангів оборони. Якщо Соболь почуватиметься недобре, то ліворуч доведеться зіграти центрбеку Сироті. Праворуч може вийти один із героїв плей-офф Забарний, оскільки Караваєв відбігав флангом 180 хвилин, а інших виконавців із досвідом на цій позиції немає.

Натомість ірландці вийдуть у бойовому складі. Тим більше, "Зеленій армії" треба реабілітуватися перед власними фанатами за несподівану поразку від Вірменії (0:1) у суботу. І хоч у нинішньому призові збірної Ірландії немає зірок калібру Роя чи Роббі Кінів, але з урахуванням усіх навколоматчевих аспектів фаворитом виглядають саме хлопці Стівена Кенні.

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Базуну – Бущан, Степаненко

Під питанням: Соболь (Україна)

Орієнтовні склади на матч Ірландія – Україна

Ірландія: Келлехер – Коллінз, Даффі, Іган – Коулмен, Каллен, Хендрік, Макклін – Огбене, Обафемі, Робінсон

Україна: Лунін – Забарний, Бондар, Попов, Сирота – Сидорчук – Зубков, Шапаренко, Піхальонок, Мудрик – Сікан

Прогноз РБК-Україна Sport – 2:1

Шанси ірландців на підсумковий успіх виглядають соліднішими. Збірна України навряд швидко оговталася від прикрої поразки Уельсу, а умовний другий склад національної команди витратить левову частку поєдинку на відпрацювання ігрових зв'язків. Тим не менше, навіть ослаблені "синьо-жовті" повинні нав'язати боротьбу збірній Ірландії, якій доведеться викластися на максимум задля перемоги.