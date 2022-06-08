"Реал" продлил контракт с обладателем "Золотого мяча"
Руководство мадридского "Реала" и полузащитник Лука Модрич договорились о продолжении сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Опытный хавбек, которому в сентябре исполнится 37, проведет на "Сантьяго Бернабеу" минимум еще сезон. Балканец поставил подпись под 1-летним соглашением с мадридцами.
Грядущий сезон для Модрича станет 11-м в Королевском клубе. После перехода из "Тоттенхэма" хорват завоевал с "Реалом" 3 чемпионских титула и 5 кубков Лиги чемпионов. В 2018 году он стал вице-чемпионом мира со сборной и выиграл "Золотой мяч".
В сезоне 2021/22 Лука Модрич провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 12 результативных передач. Новый контракт с центрхавом президент "сливочных" Флорентино Перес подписал лично.
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