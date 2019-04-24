"Реал" втратив шанси на перемогу в чемпіонаті Іспанії

Напередодні пізно ввечері каталонська "Барселона" на виїзді обіграла "Алавес" в матчі 34 туру чемпіонату Іспанії з рахунком 2:0. Про це повідомляється на сайті Ла Ліги.

Таким чином, "Реал" втратив математичні шанси на золоті медалі, а каталонці наблизилися до завоювання титулу.

Вже сьогодні, 24 квітня, вони можуть стати переможцями Примери, якщо "Атлетіко" поступиться "Валенсії".

"Барса" може виграти четвертий чемпіонський титул за останні п'ять років, для неї це буде 26 перемога в історії. Мадридці ставали найсильнішими в Іспанії 33 рази. 10 титулів у "Атлетіко".

Нагадаємо, Ліонель Мессі побив рекорд за кількістю перемог в складі "Барселони".