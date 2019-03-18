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Мессі побив рекорд за кількістю перемог в складі "Барселони"

Новини » Спорт    18.03.2019 - 09:25
Мессі побив рекорд за кількістю перемог в складі "Барселони"
Фото: Ліонель Мессі (twitter.com/FCBarcelona)

Чергове досягнення аргентинця в клубі

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі встановив рекорд клубу за кількістю перемог. Про це повідомляється на сайті каталонського клубу.

Аргентинець оформив хет-трик у матчі 28 туру чемпіонату Іспанії з "Бетісом" (4:1). Таким чином він вийшов на перше місце в історії клубу за кількістю перемог - 477 виграшів у 674 матчах. Він перевершив досягнення Хаві, на рахунку якого 476 перемог в 767 іграх.

31-річний Мессі в нинішньому сезоні взяв участь в 26 матчах Ла Ліги, в яких став автором 29 забитих м'ячів, а також віддав 12 результативних передач. Його контракт з клубом дійсний до літа 2021 року.

"Барселона" з 66 очками продовжує очолювати турнірну таблицю Прімери. Від "Атлетіко", який знаходиться на другій сходинці, каталонців відокремлює 10 очок.

Нагадаємо, також Мессі є найбільш титулованим гравцем "Барселони" в історії клубу.

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