"Реал" потерял шансы на победу в чемпионате Испании

Накануне позно вечером каталонская "Барселона" на выезде обыграла "Алавес" в матче 34 тура чемпионата Испании со счетом 2:0. Об этом сообщается на сайте Ла Лиги.

Таким образом, "Реал", который идет на третьем месте, потерял математические шансы на золотые медали, а каталонцы приблизились к завоеванию титула.

Уже сегодня, 24 апреля, они могут стать победителями Примеры, если "Атлетико" уступит "Валенсии". Но если этого не произойдет, то короновать каталонцев сможет успех в домашнем матче с валенсийским "Леванте". Встреча состоится 27 апреля.

"Барса" может выиграть четвертый чемпионский титул за последние пять лет, для нее это будет 26 победа в истории. Мадридцы становились сильнейшими в Испании 33 раза. 10 титулов у "Атлетико".

Напомним, Лионель Месси побил рекорд по количеству побед в составе "Барселоны".