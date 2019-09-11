ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Реал" незадоволений відсутністю ігрової практики Луніна в "Вальядоліді"

Новини » Спорт    11.09.2019 - 13:31
"Реал" незадоволений відсутністю ігрової практики Луніна в "Вальядоліді"
Фото: Андрій Лунін (realmadrid.com)

Український голкіпер ще не зіграв за "Вальядолід" у Прикладі

Керівництво "Реала" невдоволено становищем українського воротаря Андрія Луніна в "Вальядоліді". Про це пише Marca, називаючи ситуацію "головним болем" для мадридського клубу.

"Вершкові" розраховували, що в новому клубі український голкіпер отримає достатньо ігрової практики на високому рівні, однак Лунін не зіграв жодної хвилини за "Вальядолід". Відзначається, що ведучий воротар Жорді Масип користується великою довірою до керівництва клубу з Вальядоліда.

Таким чином, "королівський клуб" має намір повернути Луніна по закінченні сезону і зробити його другим номером Тібо Куртуа.

Зазначимо, що за останні три місяці Лунін провів за "Реал" лише 45 хвилин у товариському матчі проти "Фенербахче".

Лунін перейшов в "Реал" минулого літа з луганської "Зорі", але відразу ж був відправлений за ігровою практикою в "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів. Його контракт з "вершковими" розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, Лунін увійшов у список 60 найталановитіших футболістів світу у віці до 20 років за версією La Gazzetta dello Sport.

Конкурент Луніна в "Реалі" налаштований змінити команду "Вальядолід" відправив конкурента Луніна в оренду
Новини України Реалчемпионат ИспанииАндрій Лунін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся