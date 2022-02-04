"Реал Мадрид" із Луніним у запасі несподівано вилетів з Кубка Іспанії: відео

Мадридський "Реал" достроково завершив похід за Кубком Іспанії сезону 2021/22. "Вершкові" мінімально поступилися "Атлетіку" з Більбао в 1/4 фіналу турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Долю протистояння в Країні Басків вирішив один забитий м'яч. "Атлетік" оформив гол на 89-й хвилині поєдинку.

Героєм зустрічі став форвард господарів Алекс Беренгер. Він з'явився на полі після перерви, замінивши Ніко Вільямса. Нападник за кілька хвилин до фінального свистка отримав м'яч на лінії штрафного, класно обіграв оборонця і технічно поклав у дальній кут.

Український воротар "Реала" Андрій Лунін увесь матч просидів на лаві запасних. У попередніх двох матчах Кубка Іспанії 22-річний українець провів повні поєдинки.

Кубкове прокляття "Реала"

Мадридці не можуть пробитися до фіналу Кубка Іспанії майже 8 років. Востаннє "Реал" грав у вирішальному матчі турніру в сезоні 2013/14. Тоді "вершкові" переграли Барселону (2:1).

З тих пір "Реал" лише один раз дійшов до півфіналу змагань (сезон 2018/19). Натомість двічі мадридці вилітали на стадії 1/16 фіналу.