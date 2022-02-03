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Миколенко працюватиме з ще однією легендою "Челсі". Він був прикладом на позиції українця

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Ліверпуль, Четвер 03 лютого 2022 16:06
Миколенко працюватиме з ще однією легендою "Челсі". Він був прикладом на позиції українця Фото: Ешлі Коул (twitter.com/TheRealAC3)
Автор: Андрій Вирва

До штабу Френка Лемпарда в "Евертоні" увійшов колишній захисник збірної Англії Ешлі Коул.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт "Евертона".

Колишній захисник збірної Англії приєднався до штабу Френка Лемпарда, який складається з помічників менеджера Джо Едвардса та Дункана Фергюсона, тренера першої команди Пола Клемента, тренера першої команди та керівника команди Кріса Джонса та тренера воротарів Алана Келлі.

"Я радий долучити Ешлі до своєї команди. Усі знають про його чудову ігрову кар’єру та те, чого він досяг у грі. Зараз він є шанованим тренером, який заслужив на визнання своєю роботою зі збірної Англії U-21. Він принесе великий ентузіазм, ігровий досвід і Ешлі є дуже хорошим молодим тренером", – сказав Лемпард.

"Я був у захваті, коли Френк попросив мене приєднатися до нього в "Евертоні". Це прекрасна можливість попрацювати в фантастичному клубі. Він чудовий менеджер і керівник", – заявив Коул.

Наступний свій матч "Евертон", за який виступає захисник збірної України Віталій Миколенко, проведе 5 лютого в Кубку Англії проти "Брентфорда".

Хто такий Ешлі Коул

41-річний англійський тренер, який виступав на позиції лівого захисника, так само як і Віталій Миколенко.

За час ігрової кар’єри Коул грав за такі клуби: "Арсенал", "Крістал Пелес", "Челсі", "Рома", "Лос-Анджелес Гелаксі", "Дербі Каунті".

Вигравав Лігу чемпіонів, Лігу Європи та тричі чемпіонат Англії.

За збірну Англії провів 107 матчів.

Після закінчення кар’єри працював тренером в академії "Челсі" та в збірній Англії U-21.

Нагадаємо, що 31 січня "Евертон" призначив легендарного півзахисника "Челсі" Френка Лемпарда новим головним тренером команди.

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