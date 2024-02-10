"Реал" с Луниным уничтожил "Жирону" Довбика в битве лидеров чемпионата Испании

Мадридский "Реал" с Андреем Луниным в воротах разгромил "Жирону" с Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком в центральном матче тура испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Испания, Ла Лига, 24-й тур

"Реал" – "Жирона" – 4:0

Голы: Винисиус, 6, Беллингем, 35, 54, Родриго, 61

Нереализованный пенальти: Хоселу, 90+1 (Р)

Королевский клуб мощно стартовал. Интенсивный дебют встречи позволил мадридцам забить быстрый мяч. Открыл счет Винисиус, фирменно сместившийся с фланга и технично уложивший сферу под дальнюю штангу.

"Реал" удвоил преимущество до перерыва. В этот раз Винисиус стал ассистентом, вырезав роскошную передачу на Беллингема. Англичанин пробросил мяч мимо голкипера и отправил в пустые ворота. А на старте второй половины "сливочные" сняли все сомнения относительно победителя, когда Беллингем сыграл на добивании после соло Винисиуса.

Однако и на трех голах "Реал" не остановился. На 61-й минуте защитник "Жироны" Коуту потерял мяч на правом фланге обороны, а отскок подхватил Родриго. Бразильский нападающий протянул мяч к штрафной и с линии площадки уложил в угол – 4:0.

Финальные полчаса превратились в формальность. "Сливочные", кажется, больше не хотели забивать. В свою очередь "Жирона" этого не смогла. Итак, "Реал" закрепил лидерство в чемпионате Испании, увеличив преимущество каталонцам до пяти очков.