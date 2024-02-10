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"Реал" із Луніним знищив "Жирону" Довбика в битві лідерів чемпіонату Іспанії

Мадрид, Субота 10 лютого 2024 21:25
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"Реал" із Луніним знищив "Жирону" Довбика в битві лідерів чемпіонату Іспанії Фото: Андрій Лунін (крайній ліворуч угорі) та "вершкові" збільшили гандикап (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Мадридський "Реал" із Андрієм Луніним у воротах розгромив "Жирону" з Віктором Циганковим і Артемом Довбиком у центральному матчі туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 24-й тур

"Реал" – "Жирона" – 4:0

Голи: Вінісіус, 6, Беллінгем, 35, 54, Родріго, 61

Нереалізований пенальті: Хоселу, 90+1 (Р)

Королівський клуб потужно стартував. Інтенсивний дебют зустрічі дозволив мадридцям забити швидкий м'яч. Відкрив рахунок Вінісіус, який фірмово змістився з флангу та технічно поклав сферу під дальню стійку.

"Реал" подвоїв перевагу до перерви. Цього разу Вінісіус став асистентом, вирізавши розкішну передачу на Беллінгема. Англієць прокинув м'яч повз голкіпера та відправив у порожні ворота. А на старті другої половини "вершкові" зняли всі сумніви щодо переможця, коли Беллінгем зіграв на добиванні після соло Вінісіуса.

Проте, і на трьох голах "Реал" не зупинився. На 61-й хвилині оборонець "Жирони" Коуту втратив м'яч на правому фланзі оборони, а відскок підхопив Родріго. Бразильський нападник протягув м'яч до штрафного та з лінії майданчика поклав у кут – 4:0.

Фінальні півгодини перетворилися на формальність. "Вершкові", здається, більше не мали бажання забивати. Натомість "Жирона" не спромоглася на це. Отже, "Реал" закріпив лідерство в чемпіонаті Іспанії, збільшивши перевагу над каталонцями до п'яти очок.

До слова, раніше деталі потенційного переходу Мбаппе в "Реал" оприлюднив Романо.

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Реал Чемпіонат Іспанії Андрій Лунін Артем Довбик
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