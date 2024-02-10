"Реал" із Луніним знищив "Жирону" Довбика в битві лідерів чемпіонату Іспанії

Мадридський "Реал" із Андрієм Луніним у воротах розгромив "Жирону" з Віктором Циганковим і Артемом Довбиком у центральному матчі туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 24-й тур

"Реал" – "Жирона" – 4:0

Голи: Вінісіус, 6, Беллінгем, 35, 54, Родріго, 61

Нереалізований пенальті: Хоселу, 90+1 (Р)

Королівський клуб потужно стартував. Інтенсивний дебют зустрічі дозволив мадридцям забити швидкий м'яч. Відкрив рахунок Вінісіус, який фірмово змістився з флангу та технічно поклав сферу під дальню стійку.

"Реал" подвоїв перевагу до перерви. Цього разу Вінісіус став асистентом, вирізавши розкішну передачу на Беллінгема. Англієць прокинув м'яч повз голкіпера та відправив у порожні ворота. А на старті другої половини "вершкові" зняли всі сумніви щодо переможця, коли Беллінгем зіграв на добиванні після соло Вінісіуса.

Проте, і на трьох голах "Реал" не зупинився. На 61-й хвилині оборонець "Жирони" Коуту втратив м'яч на правому фланзі оборони, а відскок підхопив Родріго. Бразильський нападник протягув м'яч до штрафного та з лінії майданчика поклав у кут – 4:0.

Фінальні півгодини перетворилися на формальність. "Вершкові", здається, більше не мали бажання забивати. Натомість "Жирона" не спромоглася на це. Отже, "Реал" закріпив лідерство в чемпіонаті Іспанії, збільшивши перевагу над каталонцями до п'яти очок.