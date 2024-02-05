Мбаппе в "Реале". Топ-инсайдер раскрыл новые подробности трансферной саги
Французский "Пари Сен-Жермен" подготовил план действий на случай перехода нападающего Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".
Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.
25-летний форвард сборной Франции снова склоняется к переходу в Королевский клуб. Парижане подготовили запасной план для продления проекта без главной звезды.
"Реал" якобы продвинулся в переговорах с Мбаппе. Пока президент ПСЖ Нассер аль-Хелаифи и менеджмент гранда не получили сообщений от окружения нападающего о решении перейти к "сливочным". По условиям договора с парижанами, такое условие для Мбаппе стало обязательным.
Француз давно попал на радары "Реала". Мадридцы пытались подписать Мбаппе два лета подряд, но в мае 2022 года он в последний момент отказался от трансфера ради нового контракта с ПСЖ за 130 млн евро подъемных. Как следствие, Королевский клуб не проявлял интерес к форварду в прошлом году и теперь снизит оклад Мбаппе.
Воспитанник "Монако" в ПСЖ перешел перед сезоном 2017/18. С этого времени он провел 288 матчей во всех турнирах, в которых забил 241 мяч и отдал 105 результативных передач. С парижанами Мбаппе завоевал 5 чемпионских титулов и дошел до финала Лиги чемпионов 2019/20.
К слову, ранее составили профайл наставника "Жироны" Мичела в погоне за "золотом".
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