"Реал" домовився з володарем Золотого м'яча-2018 про продовження контракту

Фото: Лука Модріч (realmadrid.com)

Хорват продовжить виступати за мадридський клуб до 2021 року

Мадридський "Реал" досяг домовленості про продовження контракту з півзахисником Лукою Модрічем. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, нова угода між сторонами буде розраховано до 30 червня 2021 року. Нинішній договір закінчується в 2020 році.

Таким чином, футболіст дограє в "королівському клубі" до 36 років.

Нагадаємо, раніше гравець відмовлявся від нового контракту з клубом.

Модріч перейшов в "Реал" в 2012 році з "Тоттенхема". поточному сезоні він провів за команду 23 матчі, забив два голи і зробив п'ять результативних передач.

У 2018 році хавбек став володарем Золотого м'яча, перервавши 10-річну гегемонію Мессі і Роналду.

Зі збірною Хорватії він дійшов до фіналу чемпіонату світу-2018 і був визнаний кращим футболістом турніру.

Також 33-річний хорват був визнаний кращим футболістом минулого сезону за версією УЄФА, кращим півзахисником Ліги чемпіонів сезону-2017/18, а також кращим гравцем 2018 року за версією ФІФА.