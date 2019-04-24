"Реал" втратив шанси на перемогу в чемпіонаті Іспанії

"Барселона" сьогодні, 24 квітня, може стати переможцем Примери
Напередодні пізно ввечері каталонська "Барселона" на виїзді обіграла "Алавес" в матчі 34 туру чемпіонату Іспанії з рахунком 2:0. Про це повідомляється на сайті Ла Ліги.
Таким чином, "Реал" втратив математичні шанси на золоті медалі, а каталонці наблизилися до завоювання титулу.
FINAL #AlavésBarça 0-2— LaLiga (@LaLiga) April 23, 2019
Líder con 80 puntos
22 partidos seguidos invicto
¡El @FCBarcelona_es da otro gran paso en su objetivo por ganar #LaLigaSantander! pic.twitter.com/SKJmYS1wR3
Вже сьогодні, 24 квітня, вони можуть стати переможцями Примери, якщо "Атлетіко" поступиться "Валенсії".
¡Buenas noches, @realvalladolid! #LaLigaSantander pic.twitter.com/NRYnrrHx9z— LaLiga (@LaLiga) April 23, 2019
"Барса" може виграти четвертий чемпіонський титул за останні п'ять років, для неї це буде 26 перемога в історії. Мадридці ставали найсильнішими в Іспанії 33 рази. 10 титулів у "Атлетіко".
Нагадаємо, Ліонель Мессі побив рекорд за кількістю перемог в складі "Барселони".