"Реал" і "Барселона" зіграють між собою в півфіналі Кубка Іспанії

Два класико поспіль відбудуться протягом 4 днів

По итогам жеребьевки 1/2 финала нынешнего розыгрыша Кубка Испании "Барселона" и "Реал" поспорят между собой за право сыграть в главном матче турнира. Об этом сообщается в Twitter Федерации футбола Испании.

Во втором полуфинальном поединке сыграют "Валенсия" и "Бетис". Первые матчи пройдут 6 февраля, ответные - 27 февраля.

Таким образом, болельщиков ждет три класико в течение месяца, два из которых пройдут в течение четырех дней. Еще один матч между мадридской и каталонской командами запланирован на 2 марта в рамках 26 тура Ла Лиги.

Финал Кубка Испании состоится 25 мая на стадионе "Бетиса" - "Бенито Вильямарин", трибуны которого рассчитаны на 61 тысячу зрителей.

Напомним, "Барселона" провела переговоры о возвращении форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара. В то же время "Реал" отказался от идеи приобретения бразильца.