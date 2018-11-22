"Реал" відмовився від ідеї придбання Неймара

Фото: Неймар (psg.fr)

Причиною такого рішення стало можливе невдоволення уболівальників

Мадридський "Реал" відмовився від ідеї покупки нападаючого "Парі Сен-Жермена" Неймара. За даними Mundo Deportivo, президент "вершкових" Флорентіно Перес переглянув свої інтереси щодо 26-річного бразильця.

Повідомляється, що причиною такого рішення стало можливе невдоволення уболівальників, так як раніше бразильський футболіст виступав в "Барселоні".

Раніше повідомлялося, що "Реал" хотів переманити до себе форварда, щоб тим самим замінити пішов в "Ювентус" Кріштіану Роналду.

Неймар перейшов в ПСЖ влітку 2017 роки за 222 мільйони євро, ставши найдорожчим футболістом світу. Чинний контракт нападаючого з паризьким клубом розрахований до червня 2022 року.

Нагадаємо, "Барселона" розгорнула кампанію щодо повернення нападника Неймара з французького клубу.