"Реал" відмовився від ідеї придбання Неймара

Причиною такого рішення стало можливе невдоволення уболівальників
Мадридський "Реал" відмовився від ідеї покупки нападаючого "Парі Сен-Жермена" Неймара. За даними Mundo Deportivo, президент "вершкових" Флорентіно Перес переглянув свої інтереси щодо 26-річного бразильця.
Повідомляється, що причиною такого рішення стало можливе невдоволення уболівальників, так як раніше бразильський футболіст виступав в "Барселоні".
Раніше повідомлялося, що "Реал" хотів переманити до себе форварда, щоб тим самим замінити пішов в "Ювентус" Кріштіану Роналду.
Неймар перейшов в ПСЖ влітку 2017 роки за 222 мільйони євро, ставши найдорожчим футболістом світу. Чинний контракт нападаючого з паризьким клубом розрахований до червня 2022 року.
Нагадаємо, "Барселона" розгорнула кампанію щодо повернення нападника Неймара з французького клубу.