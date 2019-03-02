Реал - Барселона: анонс матчу

Готуємося до третьої зустрічі принципових суперників цього року

"Реал" и "Барселона" встретятся в 26 туре чемпионата Испании. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на платформе Megogo. Согласно прогнозам букмекеров, шансы на победу в Эль Класико на стороне каталонцев. Мадридцы выразили недовольство расписанием перед поединками с "сине-гранатовыми", которые сегодня сыграют в третий раз за месяц.

2 марта 21:45

Испания, Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Это третья встреча принципиальных соперников в этом году и вторая - на этой неделе. В начале февраля "Барселона" и "Реал" сыграли вничью на "Камп Ноу" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании - 1:1. Три дня назад каталонцы разгромили мадридский клуб в ответной встрече на "Сантьяго Бернабеу" - 3:0, обеспечив себе выход в финал турнира уже шестой раз подряд.

Всего же это будет четвертая игра команд в этом сезоне. В первом круге, который состоялся в конце декабря прошлого года, "сине-гранатовые" также нанесли "сливочным" сокрушительное поражение - 5:1 на "Камп Ноу". После унижения в Эль Класико Юлен Лопетеги был лишен поста тренера "Реала".