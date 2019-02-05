"Реал" незадоволений розкладом матчів перед іграми з "Барселоною"

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У каталонців перед зустрічами в Кубку Іспанії буде більше відпочинку

Керівництво "Реала" невдоволено календарем матчів чемпіонату Іспанії, які пройдуть перед півфінальними зустрічами Кубка країни з "Барселоною". Про це повідомляє Marca.

"Вершкові" вважають, що до них поставилися несправедливо, склавши розклад, на думку мадридців, на користь каталонського клубу, оскільки перед обома матчами півфіналу Кубка країни "синьо-гранатові" отримають додаткові добу відпочинку.

Перед першою кубковою грою, яка відбудеться завтра, 6 лютого, "Барселона" в чемпіонаті зустрілася з "Валенсією" 2 лютого (2:2). Однак "Реал" свій матч провів на наступний день, 3 лютого, обігравши "Алавес" (3:0).

Аналогічна ситуація складеться і перед матчем-відповіддю, який запланований на 27 лютого - "Барселона" зіграє з "Севільєю" 24 лютого, в той час як "Реал" зустрінеться з "Леванте" 25 лютого.

Додамо, що 3 березня "Реал" прийме "Барселону" в 26 турі Ла Ліги

Нагадаємо, Мессі пропустив тренування "Барселони" перед матчем з "Реалом".