Керівництво "Реала" вирішило звільнити Лопетегі після розгрому від "Барселони"

Фото: Хулен Лопетегі (realmadrid.com)

Вже відомий наступник іспанського тренера

Керівництво "Реала" ухвалило рішення звільнити головного тренера Хулена Лопетегі після поразки від "Барселони" (1:5) в матчі 10 туру чемпіонату Іспанії. Про це стверджує Marca.

Повідомляється, що 52-річний іспанський фахівець попрощався з командою в зв'язку з можливою відставкою. Тренер подякував футболістам мадридського клубу за роботу, завершивши промову словами "прощаюся з вами, про всяк випадок".

Новим наставником мадридського клубу може бути призначений екс-тренер "Ювентуса", "Челсі" і збірної Італії Антоніо Конте.

"Реал" програв в чотирьох поспіль гостьових матчах вперше з лютого 2002 року. Мадридці, набравши 14 очок, займають дев'яте місце в турнірній таблиці Примери.