Реал - Барселона: анонс матчу

Фото: "Реал" - "Барселона" (fcbarcelona.com)

Готуємося до третьої зустрічі принципових суперників цього року

"Реал" і "Барселона" зустрінуться у 26 турі чемпіонату Іспанії. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на платформі Megogo. Згідно з прогнозами букмекерів, шанси на перемогу в Ель Класіко на стороні каталонців. Мадридці висловили невдоволення розкладом перед поєдинками з "синьо-гранатовими", які сьогодні зіграють вже втретє за місяць.

2 березня 21:45

Іспанія, Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

Це третя зустріч принципових суперників цьогоріч і друга - протягом поточного тижня. На початку лютого "Барселона" і "Реал" зіграли внічию на "Камп Ноу" в першому матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії - 1:1. Три дні тому каталонці розгромили мадридський клуб в матчі-відповіді на "Сантьяго Бернабеу" - 3:0, забезпечивши собі вихід у фінал турніру вже вшосте поспіль.

Всього ж це буде четверта гра команд цього сезону. У першому колі Ла Ліги, який відбувся наприкінці грудня минулого року, "синьо-гранатові" також завдали "вершковим" нищівної поразки - 5:1 на "Камп Ноу". Після приниження в Ель Класико Юлен Лопетегі був позбавлений посади тренера "Реала".