ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Реал - Барселона: анонс матчу

Новини » Спорт    02.03.2019 - 12:34
Реал - Барселона: анонс матчу
Фото: "Реал" - "Барселона" (fcbarcelona.com)

Готуємося до третьої зустрічі принципових суперників цього року

"Реал" і "Барселона" зустрінуться у 26 турі чемпіонату Іспанії. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на платформі Megogo. Згідно з прогнозами букмекерів, шанси на перемогу в Ель Класіко на стороні каталонців. Мадридці висловили невдоволення розкладом перед поєдинками з "синьо-гранатовими", які сьогодні зіграють вже втретє за місяць.

2 березня 21:45
Іспанія, Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

 

Це третя зустріч принципових суперників цьогоріч і друга - протягом поточного тижня. На початку лютого "Барселона" і "Реал" зіграли внічию на "Камп Ноу" в першому матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії - 1:1. Три дні тому каталонці розгромили мадридський клуб в матчі-відповіді на "Сантьяго Бернабеу" - 3:0, забезпечивши собі вихід у фінал турніру вже вшосте поспіль.

Всього ж це буде четверта гра команд цього сезону. У першому колі Ла Ліги, який відбувся наприкінці грудня минулого року, "синьо-гранатові" також завдали "вершковим" нищівної поразки - 5:1 на "Камп Ноу". Після приниження в Ель Класико Юлен Лопетегі був позбавлений посади тренера "Реала".

Рауль очолить юнацьку команду "Реала" УЄФА дискваліфікував капітана "Реала" на два матчі
Новини України РеалБарселонаонлайнчемпионат ИспанииФутбол онлайн
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся