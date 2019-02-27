Реал - Барселона: анонс матчу

Готуємося до гри у відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії

Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" сразятся за путевку в финал Кубка Испании. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на сервисе Megogo. Букмекеры отдают преимущество гостям. "Сливочные" выразили недовольство расписанием перед поединками с "сине-гранатовыми".

27 февраля 22:00

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Очередной Эль Классико в рамка Кубка Испании. Первый матч на "Камп Ноу" завершился вничью - 1:1. Причем команды показали два абсолютно разных тайма. Если в первом полное превосходство было на стороне "сливочных", то во втором тайме "сине-гранатовые" выглядели лучше.

Всего в рамках Кубка Испании команды провели между собой 35 матчей: 15 побед на счету "Барселоны", 12 - у "Реала", еще 8 поединков завершились вничью.

Соперники в этом сезоне встречались в первом круге Ла Лиги. "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 5:1. После чего тренер мадридцев Хулен Лопетеги был отравлен в отставку. Команды ждет еще одно противостояние в рамках чемпионата Испании, где "Барса" уверенно лидирует в таблице.

"Реал" не сможет рассчитывать на Маркоса Льоренте, "Барселоне" не помогут травмированные Рафинья и Томас Вермален.

Ориентировочные составы:

"Реал": Навас, Регилон, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Винисиус, Бензема, Васкес

"Барселона": Тер Штеген, Альба, Ленгле, Пике, Семеду, Бускетc, Ракитич, Аленья, Дембеле, Суарес, Месси