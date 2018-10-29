"Реал" звільнив Лопетегі з посади головного тренера

Фото: Хулен Лопетегі (realmadrid.com)

Дане рішення ухвалено у зв'язку з незадовільними результатами клубу

Мадридський "Реал" оголосив про дострокове розірвання контракту з головним тренером команди Хулен Лопетегі. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Рада директорів ухвалила дане рішення у зв'язку з незадовільними результатами мадридського клубу. Виконуючим обов'язки головного тренера буде Сантьяно Соларі, який раніше тренував "Кастілья". Аргентинський фахівець приступить до виконання своїх обов'язків завтра, 30 жовтня.

Напередодні "Реал" зазнав розгромної поразки від принципового суперника - каталонської "Барселони" (1:5). Після 10 турів "вершкові" займають дев'яте місце в турнірній таблиці іспанської Прімери. "Синьо-гранатові" в свою чергу лідирують в чемпіонаті.

Лопетегі пропрацював на чолі клубу всього 4 місяці. 52-річний фахівець був відправлений у відставку з посади головного тренера збірної Іспанії за добу до старту чемпіонату світу-2018 після того, як прийняв рішення очолити "Реал".