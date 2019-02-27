Реал - Барселона: анонс матчу

Фото: "Реал" - "Барселона" (twitter.com/fcbarcelona)

Готуємося до гри у відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії

Каталонська "Барселона" і мадридський "Реал" поборються за путівку в фінал Кубка Іспанії. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на сервісі Megogo. Букмекери віддають перевагу гостям. "Вершкові" висловили невдоволення розкладом перед поєдинками з "синьо-гранатовими".

27 лютого 22:00

Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

Черговий Ель Класіко в рамка Кубка Іспанії. Перший матч на "Камп Ноу" завершився внічию - 1:1. Причому команди показали два абсолютно різних тайми. Якщо в першому повна перевага була на боці "вершкових", то в другому таймі "синьо-гранатові" виглядали краще.

Всього в рамках Кубка Іспанії команди провели між собою 35 матчів: 15 перемог на рахунку "Барселони", 12 - у "Реала", ще 8 поєдинків завершилися внічию.

У першому колі Ла Ліги в цьому сезон Барселона розгромила суперника з рахунком 5:1. Уже в ці вихідні команди чекає нове побачення в Мадриді в рамках чемпіонату, де Барселона впевнено лідирує в таблиці. Всього в рамках Кубка Іспанії команди провели між собою 35 матчів: 15 перемог - у Барселони, 12 - у Реала, ще 8 матчів завершилися внічию.

Орієнтовні склади:

"Реал": Навас, Регілон, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземіро, Модріч, Кроос, Вінісіус, Бензема, Васкес

"Барселона": Тер Штеген, Альба, Ленгле, Піке, Семеду, Бускетc, Ракитич, ​​Аленья, Дембеле, Суарес, Мессі