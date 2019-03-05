Реал - Аякс: анонс матчу

Фото: "Реал" - "Аякс" (twitter.com/realmadrid)

Готуємося до гри у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Реал" на домашній арені прийме амстердамський "Аякс" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають "вершкових" явними фаворитами поєдинку. УЄФА дискваліфікував капітана "Реала" за навмисну жовту картку в першій грі.

5 березня 22:00

Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" зробив впевнений крок до четвертої поспіль перемоги в Лізі чемпіонів. Перша гра завершилася виїзною перемогою мадридців з рахунком 2:1. У складі "Аякса" голом відзначився Хакім Зіех, а за "Реал" відзначилися Карім Бензема і Марко Асенсио. При всіх проблемах "вершкових" навряд чи вони вмудряться на Бернабеу упустити здобуту перевагу.

Після двох поспіль домашніх поразок в Ель Класико "Реал" обов'язково постарається підняти собі настрій хорошою грою проти "Аякса". Астердамцам же втрачати нічого, а це означає, інтрига жива.

У матчі-відповіді за "Реал" не зіграє Серхіо Рамос, який отримав два матчі дискваліфікації, а також травмований Маркос Льоренте. "Аякс" через травму не зможе розраховувати на нападника Хассана Банде.

Орієнтовні склади:

"Реал": Куртуа; Регілон, Варан, Начо, Карвахаль; Каземіро, Кроос, Модріч; Васкес, Бензема, Вінісіус

"Аякс": Онана; Тальяфіко, Блінд, де Ліхт, Мазрауі; де Йонг, ван де Беек, Шене; Нерес, Тадич, Зіеш