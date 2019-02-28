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УЄФА дискваліфікував капітана "Реала" на два матчі

Новини » Спорт    28.02.2019 - 23:38
УЄФА дискваліфікував капітана "Реала" на два матчі
Фото: Серхіо Рамос (realmadrid.com)

Серхіо Рамос навмисне отримав жовту картку в грі з "Аяксом"

УЄФА дискваліфікував захисника мадридського "Реала" Серхіо Рамоса на два матчі в єврокубках за навмисну жовту картку в першій грі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів проти Аякса (1:2). Про це повідомляється на сайті організаці.

В УЄФА вирішили, що капітан "Реала" зробив це навмисне, щоб відбути одноматчеву дискваліфікацію на ранніх стадіях турніру. Через перебір жовтих карток іспанець повинен був пропустити одну зустріч, а в результаті пропустить не тільки матч-відповідь з амстердамським клубом, але і першу зустріч 1/4 фіналу, якщо "Реал" проб'ється в наступну стадію турніру.

Приводом для розслідування стали слова Рамоса в інтерв'ю, що він навмисно отримав "гірчичник", щоб "обнулитися". Пізніше Рамос спростував власні слова.

У 2010 і 2013 роках Рамос вже отримував навмисні жовті картки, які дозволяли пропустити наступний матч, який не має турнірного значення.

Гра у відповідь відбудеться 5 березня в Мадриді.

Нагадаємо, раніше УЄФА пояснив рішення арбітра Даміра Скоміни скасувати гол захисника "Аякса" Ніколаса Тальяфіко в ворота "Реала"

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